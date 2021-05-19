В Комаричском районе поймали 19-летнго браконьера

В Комаричском районе полицейские поймали 19-летнего браконьера. Молодой человек во время нереста ловил рыбу сетями.

Парень проверял сети, которые он установил на озере у села Аркино. За этим занятием его и застали полицейские. Они сняли все на видео.

- Браконьерскую сеть и улов изъяли, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

На брянца завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

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