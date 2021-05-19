В Брянске на улице Объездной работает 15 единиц техники

В Брянске продолжается расширение улицы Объездной. На закрытой для транспорта дороге работает 15 единиц техники: экскаваторы, грейдеры, автовышки, автокраны и самосвалы. Помимо дорожников здесь трудятся сотрудники водоканала, газовой службы, электроэнергетики, сообщают в пресс-службе Брянской городской администарции.

- Ведется строительство водопровода, канализации, демонтируются электроопоры, контактная сеть, - говорят в мэрии. - Продолжается строительство проезжей части. Самосвалы постоянно подвозят грунт.

В овраге подсыпают грунт. Здесь обустроят дополнительные две полосы для автомобилей и широкий тротуар для пешеходов.

Напомним, сначала Объездную закрыли на два дня, чтобы коммуникации перенесли сотрудники горводоканала. После решили продолжить строительство дороги без машин. Ограничение движения на улице будет действовать до 24 мая.

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