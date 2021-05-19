Брянские заключенные начали изготавливать армейские кровати

Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области.

Полевые армейские кровати и металлические стойки стали изготавливать в брянской исправительной колонии №2. На это заключен государственный контракт с Министерством обороны РФ. О начале работ сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России в среду, 19 мая.

В производстве задействуют осужденных швейного и металлообрабатывающего участков ИК. В одном цехе изготавливают основания для кроватей и стоек, в соседнем - шьют основания для кроватей. Всего по контракту колония должна поставить заказчику по 2500 единиц каждого изделия.

- В выполнении заказа участвуют 160 осужденных колонии строгого режима, - уточняют в ведомстве. - Подобная трудозанятость в местах лишения свободы помогает приобрести трудовые навыки и освоить новые специальности. Также у осужденных появляется возможность досрочно погашать материальные иски. А этот факт благоприятно сказывается при подаче ходатайств на условно-досрочное освобождение.

Отметим, ИК №2 - строгого режима. Она с 1961 года функционирует в Фокинском районе Брянска.

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