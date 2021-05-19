Прокуратура потребовала отремонтировать «ливневку» на Флотской в Брянске

Прокуратура потребовала от властей отремонтировать систему водоотведения на участке улицы Флотской в Бежицком районе Брянска. Несовершенство нынешней «ливневки» провоцирует подтопление земельных участков и гаражей.

Прокурорской проверке предшествовало коллективное обращение жильцов трех домов - №133, 134 и 137. В ней также участвовали представители районной администрации. Совместно специалисты выезжали на место, изучали имеющиеся фотоматериалы.

- Установлено, что имеющаяся система водоотведения талых и дождевых вод не справляется со своими задачами, что повлекло неоднократное подтопление земельных участков и гаражей в январе-мае 2021 года, - констатируют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При этом власти города не организовали надлежащее водоотведение на участке улицы Флотской. Хотя он давно требует капитального ремонта.

В итоге Брянской городской администрации внесли представление. Этот документ сейчас рассматривают.

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