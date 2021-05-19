Трех брянцев осудят за незаконно заработанные 89 млн рублей под видом ломбарда

Трех жителей Брянска будут судить за незаконное предпринимательство, мошенничество и кражу. По версии следствия, злоумышленники незаконно заработали 89 миллионов рублей под видом ломбарда, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Правоохраниели считают, что с октября 2013 года до января 2021 года трое горожан оборудовали в нежилом помещении в Володарском районе ломбард. Они выдавали клиентам деньги под залог движимого и недвижимого имущества.

- В результате преступной деятельности участники организованной группы получили доход на сумму не меньше 89 миллионов рублей, права на квартиры, автомобили и деньги общей стоимостью больше 12 миллионов рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры. - Кроме того, руководитель организованной преступной группы тайно похитил из полученной в залог квартиры клиента мебель на сумму более 20 тысяч рублей.

Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде. Злоумышленникам грозит до 10 лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».