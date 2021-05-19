Двое украинцев получили сроки за нелегальный канал миграции

Севский районный суд Брянской области рассмотрел уголовное дело об организации незаконной миграции. На скамье подсудимых были два гражданина Украины в возрасте 24 и 45 лет. Оба получили реальные сроки.

В суде установили, что два иностранца и еще несколько неустановленных лиц разработали преступную схему въезда граждан Украины на территорию России. Для этого они использовали поддельные медицинские справки-приглашения. А взамен получали денежное вознаграждение.

- Суд приговорил одного из виновных к трем с половиной годам лишения свободы, второго - к трем годам ровно, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также каждый заплатит штраф в 200 тысяч рублей. В законную силу приговор суда пока не вступил.

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