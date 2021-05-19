В Брянске осудили отца, по вине которого из окна выпал и погиб ребенок

В Брянске вынесли приговор отцу, по вине которого погибла его пятилетняя дочь. Девочка, оставшись без присмотра, забралась на подоконник, открыла окно и упала с высоты шестого этажа. Виновного приговорили к исправительным работам.

33-летнего мужчину осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В суде установили, что родитель уложил дочку спать, а сам в состоянии алкогольного опьянения уснул в другой комнате, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

От полученных при падении травм девочка скончалась.

Решением суда фигуранту уголовного дела назначены исправительные работы сроком на шесть месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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