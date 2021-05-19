От брянских чиновников потребовали убрать свалку мусора на улице Городищенской

От брянских чиновников потребовали убрать свалку бытовых отходов на улице Городищенской в Бежицком районе. Местные жители не раз обращались в администрацию с этой просьбой. Но никакие меры не приняли, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установлено, что на земельных участках в районе улицы Городищенской образовалась несанкционированная свалка бытовых отходов, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства. - Территория захламлена множественными скоплениями отходов, образующимися в результате несанкционированного сброса мусора.

На должностное лицо комитета по ЖКХ мэрии Брянска завели административное дело за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов. От городской администрации потребовали исправить нарушение и организовать уборку несанкционированной свалки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».