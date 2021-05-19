В Брянской области от коронавируса за сутки умерли шесть человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 323-х пациентов. Сообщили 19 мая в региональном оперативном штабе.

За сутки ковид-19 подтвердили у 69 человек. Побороли заболевание 62 брянца. Медики выполнили 1513 тестов на выявление коронавируса.

Всего в области с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 39426 человек. Среди них 66 иногородних. Выздоровели 38585 жителей. В медицинских лабораториях исследования на коронавирус провели больше 554 тысяч раз.

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