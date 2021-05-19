В Выгоничском районе в ДТП погиб 24-летний водитель. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Выгоничском районе погиб 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124. Авария произошла 18 мая около 19 часов 40 минут на 13 километре дороги Брянск-Новозыбков-Трубчевск.

Автомобилист ехал со стороны дороги Брянск-Новозыбков в сторону Трубчевска. Он не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением. И в итоге съехал в правый по ходу движения кювет. Машина врезалась в дерево.

- В результате ДТП 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 от полученных травм скончался, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Для установления состояния опьянения у водителя произведен забор крови.

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