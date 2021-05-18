Жителей Брянской области снова предупредили о граде и грозе 19 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области синоптики вновь предупреждают о грозе и граде. Объявили оперативное предупреждение, которое действует и в среду, 19 мая. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Погода обещает быть облачной с прояснениями. Ночью дождь пройдет местами, днем - повсеместно. Местами осадки будут сильными, возможна гроза, в отдельных районах - град. Ветер подует в юго- восточном направлении со скоростью ночью 5-10 метров в секунду, днем - 8-13 метров в секунду. При грозе порывы могут достигнуть 15-17 метров в секунду.

Столбики термометров ночью поднимутся от 13 до 18 градусов, днем — от 18 до 23 тепла.

Штормовое предупреждение на вторник, 18 мая, действует до девяти часов вечера. Сильный град уже прошел в Жуковском и ближайших к нему районах. Местные жители активно делились фотографиями в соцсетях.

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