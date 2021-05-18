В Брянске у дома №12 по улице 3-го Интернационала поставили железные ограждения на месте парковки

В Бежицком районе Брянска возле дома №12 по улице 3-го Интернационала установили железные ограждения на парковке. Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

В Бежицком районе Брянска возле дома №12 по улице 3-го Интернационала установили железные ограждения на месте парковки автомобилей. Одна автовладелица сфотографировала их и опубликовала в соцсетях в одной из групп.

- Приехала с работы, а тут сюрприз, - пишет автор поста. - Управляющая компания только руками разводит. Получается любой человек может спокойно вкопать железяку где захочет ?

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