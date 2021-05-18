В Климовском районе на фирме строители работали без страховки

В Климовском районе Брянской области строители одной из фирм выполняли работы на высоте без средств защиты. Во время прокурорской проверки установили, что ООО «Архитектурно-строительный сервис» осуществляло утепление утеплению фасадов многоквартирного дома №31 в квартале Микрорайон поселка Климово. Строители работали без страховочных поясов, строительных касок на высоте третьего этажа.

- На руководителя организации завели административное дело по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда», - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Также ему внесли представление. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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