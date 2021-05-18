В брянском поселке Белые Берега на кладбище выделят еще 4,2 гектара площади. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В брянском поселке Белые Берега к существующему погосту выделят еще 4,2 гектара площади для захоронений. На это потребуется не меньше полугода. Вместе с тем можно будет только осуществлять только подхоронения к старым семейным могилам. При этом необходимо будет соблюдать санитарные и временные нормы.

Этот вопрос обсуждали во время выездного совещания под руководством главы Брянской городской администрации Александра Макарова, сообщают в соцсетях в группе «Белые Берега».

Напомним, поселке закончились свободные места на кладбище. Старый погост закрыли, здесь разрешили лишь подзахоронения родственников. Могилы сейчас уже вплотную подошли к лесу, который нельзя вырубать. Требовался новый участок для захоронений. Белобережцам даже предложили возить умерших на новое кладбище в поселке Большое Полпино, которое находится более чем в 20 километрах от Белых Берегов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».