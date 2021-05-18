В Брянске возле сквера энергетиков ремонтируют спортивную площадку. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска в рамках благоустройства сквера энергетиков ремонтируют спортивную площадку. Объект расположен возле дома № 34 по улице Советской.

Строители меняют ограждение на площади около 200 квадратных метров. Площадка по-прежнему будет многофункциональной - для футбола, баскетбола и волейбола. К ней проложили тротуарную дорожку, подводят освещение.

- На существующей детской площадке проведут ремонт существующего оборудования и дополнят его новым игровым комплексом, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Также новые тротуары построены от дома №34 к контейнерной площадке и остановке общественного транспорта. На расположенной здесь зеленой зоне проведут планировку территории, выкорчуют пни, кронируют аварийные деревья, завезут грунт и посеют газон.

В сам сквер энергетиков подрядчик привез новые лавочки и урны, демонтировал старые фонари. На их место установили специальные закладные детали под новые светильники, которых будет около 40 штук, обновили проводку. Продолжают ремонтировать тротуарную плитку.

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