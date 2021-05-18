В Брянске поймали пьяного мотоциклиста

В Брянске автоинспекторы задержали пьяного мотоциклиста. Наряд ДПС поймал лихача 17 мая около 23 часов 15 минут в микрорайоне Автозаводец. Водитель мотоцикла Иж-Планета проигнорировал требования полицейских остановиться. Он попытался скрыться от преследования. И в итоге в районе дома № 6 микрорайона Автозаводец мотоциклиста остановили.

Во время разбирательства выяснили, что 35-летнего мужчину уже 14 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Кроме того, он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Прав на управление мотоциклом у задержанного не было.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель, действительно, был пьяным.

- На мужчину составили шесть протоколов, - сообщили в ОГИБДД по городу Брянску. - Мотоцикл отправили на специализированную штрафстоянку.

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