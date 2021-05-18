На автодороге Брянск-Смоленск-Жирятино укладывают выравнивающий слой асфальта. Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области на автодороге Брянск-Смоленск-Жирятино укладывают выравнивающий слой асфальтобетона. Еще раньше здесь демонтировали бетонные плиты. Затем уложат верхний слой.

Общая стоимость объекта – больше 110 миллионов рублей из различных источников финансирования. Работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведет подрядная организация АО «Брянскавтодор».

- Ремонт объекта является переходящим, - сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области. - Завершат его в 2022 году. В 2021 году отремонтируют пять километров наиболее проблемных участков этой дороги. В следующем - еще пять километров. Всего будет отремонтировано 10,6 километра этой автодороги.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».