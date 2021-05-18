В брянском Севске бывший уголовник украл четыре фонаря из сквера

В брянском Севске бывший уголовник украл фонари из сквера. Воспользовавшись тем, что ночью здесь немноголюдно, он похитил четыре новых дюралюминиевых фонаря. Злоумышленник причинил ущерб порядка 40 тысяч рублей.

Полицейские нашли вора. Им оказался ранее судимый за кражи 49-летний местный житель. Выяснили, что мужчина распиливал фонари на несколько частей, а затем сдавал их в пункт приема металлолома.

- На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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