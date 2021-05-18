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Общество18 мая 2021 10:32

Брянца осудят за предоставление своей квартиры в пользование наркоманам

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы
Надежда ПЕТРУНИНА
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Житель брянского Сельцо предстанет перед судом за предоставление совей квартиры наркоманам для того, чтобы они там употребляли наркотики. По версии следствия. 50-летний мужчина в декабре 2020 года неоднократно разрешал в соей квартире наркозависимым лицам принимать там героин.

- Уголовное дело направили в Сельцовский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

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