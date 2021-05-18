Жителя брянского Суража и жителя Белоруссии осудят за незаконную миграцию иностранцев

В Брянске будут судить 34-летнего жителя республики Беларусь и 38-летнего жителя Суража. Мужчин обвиняют в организации незаконной миграции граждан Республики Узбекистан.

По версии следствия, 4 марта они из корыстных побуждений поспособствовали незаконному въезду четырех жителей Республики Узбекистан из Республики Беларусь вне установленных пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Граница проходит по территории Суражского района Брянской области. Затем их доставили на участок дороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь в районе населенного пункта Новые Ивайтенки Унечского района, чтобы потом переправить в Москву.

Обвиняемых остановили сотрудники ФСБ России по Брянской области.

- Уголовное дело направили в Суражский районный суд Брянской области для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Расследование по делу проводил СО УФСБ России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».