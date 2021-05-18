В Брянске на Горбатова ВАЗ сбил 9-летнего мальчика на «зебре»

На улице Горбатова в Советском районе Брянска водитель автомобиля марки «ВАЗ» сбил 9-летнего мальчика. Тот переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». Случай произошел около 19.13 в понедельник, 17 мая.

Предварительная проверка установила, что наезд на ребенка допустил 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21114. Он двигался со стороны улицы Советской в сторону Костычева. А мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.

– У пешехода медики отпустили на домашнее лечение, – уточняют в УГИБДД по региону. – У него диагностировали «сотрясение головного мозга, ушиб левого коленного сустава, ушиб левой кисти, ссадину правого локтевого сустава и лица».

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за сутки – понедельник, 17-го – в регионе зарегистрировали три ДТП с пострадавшими. В них различные травмы получили четыре человека.

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