В дачном доме в брянской Володарке погиб мужчина

52-летний мужчина погиб при пожаре в Володарском районе Брянска ночью 18 мая. Горел дачный дом в садовом обществе «Снежка», сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре потупило оперативному дежурному в 00.57. По вызову выезжали две пожарные автоцистерны.

– На тушении работало два пожарных ручных ствола и звено газодымозащитной службы, – рассказывают в ведомстве.

В 01.17 пожар удалось локализовать, около двух часов ночи – ликвидировать открытое горение. Один человек травмирован. Причину ЧП установят эксперты.

– В пожаре погиб мужчина 1969 года рождения, – уточнила начальник пресс-службы брянского МЧС Татьяна Сенина.

Кстати, всего за сутки в регионе зарегистрировали 11 природных пожаров и 14 техногенных. Трижды спасатели выезжали на обнаружение взрывоопасных предметов. Еще один раз – на ДТП.

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