На перекрестке улиц Советская и Горбатова в Брянске столкнулись две иномарки

Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
Фото: Марина АНТОНОВА
На перекрестке улиц Советской и Горбатова в Брянске столкнулись две иномарки. ДТП случилось вечером в понедельник, 17 мая.
На место выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. До приезда бригады ДТП заметили медики из коронавирусной "скорой". Судя по всему, они остановились помочь пострадавшим.
На место выехали спасатели, полицейские и медики.
Фото: Марина АНТОНОВА
Машины получили серьезные повреждения. Одному из водителей понадобилась медицинская помощь.
Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
Кстати, это второе за день ДТП на улице Горбатова. Днем здесь сбили мальчика. Ребенок перебегал дорогу по пешеходному переходу.