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Происшествия18 мая 2021 0:52

На перекрестке улиц Советская и Горбатова в Брянске столкнулись две иномарки

На место выезжали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи
Марина АНТОНОВА
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Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

Фото: Марина АНТОНОВА

На перекрестке улиц Советской и Горбатова в Брянске столкнулись две иномарки. ДТП случилось вечером в понедельник, 17 мая.

На место выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. До приезда бригады ДТП заметили медики из коронавирусной "скорой". Судя по всему, они остановились помочь пострадавшим.

На место выехали спасатели, полицейские и медики.

Фото: Марина АНТОНОВА

Машины получили серьезные повреждения. Одному из водителей понадобилась медицинская помощь.

Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

Кстати, это второе за день ДТП на улице Горбатова. Днем здесь сбили мальчика. Ребенок перебегал дорогу по пешеходному переходу.

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