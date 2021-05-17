В двух школах-интернатах Климовского района детей кормили просроченными продуктами

В Климовском районе в двух школах-интернатах воспитанников кормили просроченными продуктами. Во время прокурорской проверки установили, что детские продукты хранили вместе с продуктами домашнего приготовления, не предназначенных для питания обучающихся и рыбными отходами. Здесь также допускали случаи несоблюдения температурного режима хранения мясных, молочных продуктов. Кроме того, не следили за своевременной реализацией скоропортящейся продукции.

- На виновных прокуратура завела административные дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Им придется ответить по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Руководителям школ-интернатов внесли представления. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.

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