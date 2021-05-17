Директора брянского предприятия оштрафовали за незаконное использование герба России

В Фокинском районе Брянска руководителя предприятия оштрафовали за нарушение порядка использования государственных символов Российской Федерации. Во время прокурорской проверки установили, что на официальном бланке ООО «ГК Экосервис» в верхнем левом углу напечатано изображение Государственного герба Российской Федерации. При этом сама организация не является органом государственного власти и не имеет государственных полномочий. А это значит, что она не имеет права размещать и использовать Государственный герб Российской Федерации.

- На генерального директора завели административное дело по статье «Нарушение порядка официального использования Государственного герба Российской Федерации», - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Его оштрафовали на пять тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».