Брянские Росгвардейцы обезвредили снаряды времен войны. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Севском районе Брянской области сотрудники Росгварлдии обезвредили снаряды времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружил местный житель. По обозначенному адресу направили группу разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии.

Специалисты осмотрели предметы и установили, что это - 82-х миллиметровая минометная мина и два осколочно-фугасных снаряда врем войны со следами сильной коррозии.

- С соблюдением требований безопасности специалисты Росгвардии транспортировали обнаруженные предметы на безопасное удаление и уничтожили, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

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