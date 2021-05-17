В Брянске пассажирам маршрутчики не разрешают занимать места в водительской кабине

Жителям Брянска маршрутчики не разрешают занимать места в водительской кабине. Фото: "Брянский автобус", vk.com.

Жители Брянска жалуются на то, что водители маршруток не пускают их на передние сиденья. Свои возмущения по этому поводу они опубликовали в группе «Брянский автобус» ВКонтатке.

Пассажиры считают, что водители необоснованно отказывают им в первых местах в кабине маршрутки. Один из горожан заявил, что ему не открыли переднюю дверь в такси № 34 и № 50, а водители якобы охотно приглашают присесть рядом с собой миловидных девушек.

Один из пассажиров рассказал, что то 15 мая он стоял на остановке «Визит» в сторону Бежицы. К остановке подъехала переполненная маршрутка №34 . Водитель микроавтобуса отказал ему в просьбе занять переднее место.

- Следом приехала маршрутка 50, - жалуется в соцсетях горожанин. - Ее водитель так же сообщил, что передние места заняты.

Водители же в свою очередь объясняют это тем, что таким образом они соблюдают социальную дистанцию, введенную из-за коронавируса.

В сообществе даже провели на эту тему опрос. 219 ответивших человек согласились с тем,что водитель должен в любом случае предоставлять пассажирам места. 220 участников опроса выбрали вариант « на усмотрение водителя».

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