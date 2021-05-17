В Брянске 20 мая пройдет Всероссийское родительское собрание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянске 20 мая в 17.00 на базе средней школы №71 состоится Всероссийское родительское собрание. Наиболее актуальные проблемы для брянских родителей, по которым они хотели бы получить профессиональную помощь или консультацию специалистов, стали суицид подростков и буллинг.

На собрании дадут ответы на такие вопросы: как понять, есть ли в действиях вашего ребенка суицидальные мысли и поступки? Когда начать бить тревогу и надо ли обращаться к специалисту? Где найти такого специалиста, который поможет предотвратить беду? Что делать, если ребенок подвергается в школе буллингу или сам является тем, кто третирует весь класс? Как не допустить, чтобы ситуация с буллингом привела к суициду?

Также родителям расскажут о том, нужна ли ребенку страничка в социальных сетях, в каком возрасте можно разрешить ему завести страничку в соцсети и другое.

Всероссийское собрание пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Возрастное ограничение: 18+

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».