Жительница Брянска заплатит 15 тысяч рублей за кражу в гипермаркете

В Брянске местную жительницу осудили за кражу в гипермаркете «Лента». В суде установили, что ранее судимая женщина тайно похитила в магазине продукты и средства личной гигиены. Цена украденного составила 3,5 тысячи рублей. После похитительница попыталась скрыться из магазина. Но ее остановили работники гипермаркета.

- Суд приговорил виновную к наказанию в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор в законную силу не вступил.

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