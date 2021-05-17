В Брянске улица Объездная будет закрыта до вторника

В Брянске улица Объездная от переулка Пилотов до кольца на улице Советской будет закрыта до вторника, 18 мая. Об этом сообщили в Брянской городской администрации. Брянский городской водоканал не успел завершить намеченные работы на выходных.

Улицу Объездную обещали открыть в шесть часов утра в понедельник, 17 мая. Но утром, как и на выходных, на улицах Советской, Костычева и на переулке Пилотов образовались пробки.

Напомним, общественный транспорт пустили по улицам Горбатова, Советской, Костычева и переулкеу Пилотов. Троллейбусы №12 и №6 временно изменили схему движения. Маршрутные такси выбирают самостоятельно пути объезда, иногда - по дворам и дворовым проездам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».