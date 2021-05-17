В Брянске водитель врезался в столб из-за приступа эпилепсии. Фото: "Тревожный Брянск", vk.com.

Стали известны новые подробности ДТП в Брянске на улице Бежицкой. Авария произошла 16 мая. Водитель легкового автомобиля врезался в столб.

Он потерял контроль над управлением из-за приступа эпилепсии, сообщили в ОГИБДД по городу Брянску. Результаты медицинской экспертизы показали, что водитель был трезвым.

Напомним, 29-летнего автомобилиста госпитализировали с травмой головы и сотрясением мозга

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