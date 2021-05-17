Жители Брянска просят привести в порядок подвесной мост в роще Соловьи. Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

Жители Брянска просят местные власти привести в порядок подвесной мост в роще Соловьи. Фото графии объекта, по их мнению, нуждающегося в благоустройстве, они разместили 16 мая в социальных сетях в одной из групп.

- Одно из самых лучших мест наших достопримечательностей, но забытое администрацией, но не людьми - пишут пользователи под фотографиями. –Жаль, что детям это не объясняют, раз так их портят надписями.

- Когда же уже займутся подвесным мостом? - возмущается еще один из пользователей соцсетей. -На город есть деньги, а на это трудно выделить и освежить, сделать освещение.

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