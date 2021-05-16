В Фокинском районе Брянска горело здание заброшенной бани

Фото: "Типичный Брянск".

В Фокинском районе Брянска горело заброшенное здание бани. Пожар случился вечером в субботу, 15 мая, на улице 2-я Аллея.

Местные жители, которые заметили огонь, вызвали пожарных. Фотографии и видео с места ЧП опубликовали в соцсетях. Н снимках видно, что очаг возгорания находится на последнем этаже здания. Пожарные забирались внутрь по автолестнице.

В комментариях пишут, что заброшенное здание бани часто привлекает подростков и бездомных. Постройка принадлежит МУП "Брянские бани". С 2019 года ее пытаются продать.