Во время пожара в Трубчевском районе пострадали два человека. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 7.10 в субботу, 15 мая. На место выехали две пожарные машины и автолестница.

В пятиэтажном доме загорелась квартира. В 7.38 огонь потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Одного человека спасли. Еще 15 жильцов эвакуировали из дома.

Эксперты выясняют причины пожара.

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