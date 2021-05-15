В Брянске автомобилисты стали в пробках из-за перекрытия улицы Объездной

Выезд с переулка Пилотов на улицу Советскую не сделали, поэтому водители едут через дворы. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске в субботу, 15 мая, автомобилисты стали в пробках на улице Советской и в ближайших дворах. Участок улицы Объездной от переулка Пилотов до кольца на Советской перекрыли в шесть часов утра из-за ремонта.

Автобусы №11 и №31 объезжают по улицам Костычева, Горбатова и переулку Пилотов. Но некоторые водители, в том числе и маршрутных такси, решили сократить путь через дворы.

Заторы есть и на улице Советской. На ней много светофоров для пешеходов. Но многими пока никто не пользуется, так как вокруг нет жилых домов и других зданий.

Напомним, улица Объездная будет перекрыта до шести часов утра понедельника, 17 мая.

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