В Брянской области коронавирусом заразились 64 человека

В Брянской области за сутки коронавирусом заразились 64 человека. Выздоровели 67 пациентов. Новых смертей не регистрировали. Медработники выполнили 1758 ПЦР-тестов. Такие данные 15 мая опубликовали в оперативном штабе.

Общее число заболевших за все время эпидемии в регионе составило 39161 человек. Вылечились 38345 из них, умерли 313 брянцев.

С весны прошлого года в Брянской области выполнили почти 551 тысячу тестов.

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