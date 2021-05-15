Директора клинцовского кожевенного завода оштрафовали за невыплату зарплаты

В Клинцах директора кожевенного завода оштрафовали на 300 тысяч рублей за невыплату заработной платы. Руководитель признали виновным по уголовному делу по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации", сообщают. пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что с ноября 2018 года по апрель 2019 года руководитель организации не платил 79 сотрудникам. Хотя деньги на зарплату были. В итоге образовался долг в два миллиона рублей.

- Приговор пока не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства.

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