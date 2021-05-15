Двух жителей Брянска задержали за кражи из супермаркетов

В Брянске задержали двух местных жителей за кражи из сетевых супермаркетов. Сообщение о происшествии на улице Гомельской поступило на пульт вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии через несколько минут прибыли на место, сообщают в пресс-службе ведомства.

Посетитель украл товар, вышел с ним, не оплатив на кассе. Сотрудники супермаркета вызвали правоохранителей.

На выходе из магазина злоумышленника задержали. Им оказался уже судимый 27-летний мужчина. Похищенный товар у него изъяли.

Вторая кража случилась на улице Бежицкой. Росгвардейцы задержали 39-летнего мужчину.

- Правонарушителей передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, - говорят в пресс-служба управления Росгвардии по Брянской области. - По данным фактам проводят проверку.

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