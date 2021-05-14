В Брянской области стали реже болеть коронавирусом пенсионеры

В лидерах по заболеваемости коронавирусом на 18-й неделе текущего года оказались жители региона в возрасте 46-65 лет. На их долю пришлось 44 процента всех случаев инфекции. Заболеваемость же в категории «65+» снизилась практически вдвое – до 28 процентов. Такие данные прозвучали на заседании оперативного штаба 13 мая.

- Показатель заболеваемости среди пенсионеров за неделю снизился на 23,7 процента, - отметила главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова. - Это отрадно. Думаю, начинает сказываться вакцинация этой группы населения.

Представитель Роспотребнадзора уточнила, что чаще других сейчас болеют неработающие граждане. Это 62 процента всех случаев.

Также в Брянской области стали реже болеть педагоги и медики. Их нынешние показатели – 6,5 процента и 3,1 процента соответственно.

- Заболеваемость продолжает заметно падать, порядка 10-12 процента еженедельно, - констатирует Людмила Трапезникова. - Но прогнозируется в целом по стране возможный подъем заболеваемости после праздничных дней. Поэтому сохраняются все действующие на территории Брянской области ограничительные мероприятия.

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