Брянск встал в огромной пробке на въезде в Бежицу

Внушительных размеров автомобильный затор образовался на въезде в брянскую Бежицу вечером в пятницу, 14 мая. Об этом жалуются автомобилисты в социальных сетях.

«Речная. Пробка от ДСК», – написал автор поста в одном из интернет-сообществ.

В комментариях уточняют, что движение сильно затруднено от улицы Речной до Ульянова. Брянцев просят использовать альтернативные пути объезда этого участка.

Кстати, этим же вечером аналогичная ситуация наблюдалась в Советском районе. Там пробки наблюдались на улицах Горького, Советской, Костычева, Крахмалева и Набережной. Также в пробке встал центральный проспект – Ленина.

Ситуацию связали с ухудшением погоды. Напомним, с 17.00 до 21. 00 в Брянской области прогнозируют ураганный ветер с грозами и градом.

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