МЧС предупредило брянцев об урагане с градом вечером 14 мая

Жителей Брянской области предупредили об ураганном ветре с градом вечером в пятницу, 14 мая. Оповещение пришло в виде смс-сообщения.

Как уточнили синоптики, непогода придет в регион ранним вечером и продлится минимум до 21.00. В этот период ожидают сильные дожди, грозы, град. При этом будет дуть шквалистый ветер. Его скорость может достигать аж 20 метров в секунду.

Это может спровоцировать нарушения в работе транспорта, системы энергоснабжения, обрушение слабоукрепленныъх и ветхих конструкций, падения деревьев, травмы у населения, ДТП и заторы на дорогах.

При возникновении аварий и ЧС звонить следует по телефонам 01, 101, 112.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».