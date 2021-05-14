В Брянске у железнодорожной станции нашли снаряд времен войны

В Брянске у железнодорожной станции нашли арт-снаряд времен войны
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
В Фокинском районе у железнодорожной станции Брянск-Льговский при проведении земляных работ обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
На место выехала группа специалистов брянского пожарно-спасательного центра. Они изъяли и обезвредили взрывоопасный предмет, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
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