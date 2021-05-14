В Брянске набирают офицеров запаса в мобилизационный резерв

В военном комиссариате Брянской области проводят отбор кандидатов, желающих вступить в мобилизационный людской резерв офицеров запаса.
Кандидатами могут стать, в том числе и пенсионеры Министерства обороны:
старший лейтенант, капитан (капитан-лейтенант) – в возрасте до 47 лет;
майор, подполковник (капитаны 3-го, 2-го ранга) – в возрасте до 52 лет;
полковник (капитан 1-го ранга) – в возрасте до 57 лет.
Срок заключения первого контракта составит три года.
Более подробную информацию можно получить по телефонам в военном комиссариате города Брянска (по месту воинского учета) по адресу: улица Куйбышева, дом 1. Телефон: 51-52-40.
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