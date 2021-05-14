Брянские пограничники поймали больше 60 иностранцев-нарушителей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Брянские пограничники 13 мая у российско-белорусского участка границы задержали больше 60 иностранцев.

Так, в Суражском районе в 19 часов 45 минут поймали семь нарушителей. Они попытались на автомобиле через границу въехать на территорию Российской Федерации. А около полуночи вместе с полицейскими остановили большую группу иностранных граждан. На трех автомобилях больше 50 человек следовали из Белоруссии в Россию.

- Во всех случаях после выяснения обстоятельств, задержанных граждан привлекли к административной ответственности по ст. 18.1 КоАП РФ «Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации» и вернули на территорию сопредельного государства, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. Сумма наложенных штрафов составила больше 130 тысяч рублей.

Пограничная служба напоминает, что в настоящее время пересечение российско-белорусского участка границы для граждан временно ограничено, за исключением категорий, перечисленных в распоряжении Правительства РФ от 16 марта 2020 года.

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