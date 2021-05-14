В Брянске в пьяной езде уличили четверых автомобилистов за сутки

Четыре случая нетрезвой езды выявили в Брянске автоинспекторы за одни сутки - четверг, 13 мая. Об этом сообщили в ОГИБДД по городу.

Всего в отчетный период в областном центре пресекли 166 нарушений ПДД. В числе наипопулярнейших – нарушение правил перехода проезжей части пешеходами (53), превышение допустимого уровня тонировки в машине (31), непредоставление преимущества пешеходам (14), проезд на «красный» (10).

Также 13 мая в Брянске поймали одного автомобилиста без водительского удостоверения. И двух, выехавших на встречную полосу. Восемь раз Правила дорожного движения нарушали мотоциклисты, по четыре - маршрутчики и таксисты, три - велосипедисты.

Кстати, ДТП с пострадавшими в Брянске в четверг, 13-го, не зарегистрировали. Зато случилось пять так называемых «железок» - то есть автоаварий с материальным ущербом.

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