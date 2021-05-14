ВТБ первым в России создал собственный портал разработки для ИТ-специалистов

Фото: ВТБ.

ВТБ в рамках технологической трансформации первым среди российских банков создал и внедряет собственный портал разработчиков. Новая ИТ-платформа - это технологическая основа для работы сотрудников в гибком формате разработки, которая позволит ВТБ стать лидером рынка по скорости создания и вывода новых продуктов и сервисов для клиентов. Кроме того, портал разработчика упростит работу над созданием продуктов партнеров ВТБ, в том числе ритейлеров, страховых компаний и др. при формировании открытой экосистемы.

«ВТБ реализует технологическую трансформацию, одна из целей которой - быстрее всех на рынке реагировать на желание и предпочтения клиентов, реализовывать любые фантазии с молниеносной скоростью. Для этого необходимо постоянно создавать новые цифровые сервисы и модифицировать существующие, в том числе ВТБ Онлайн. На текущий момент мы уже увеличили скорость внедрений в восемь раз и запускаем в наши сервисы более 35000 изменений в год, планируем еще вдвое ускорить этот процесс. Портал разработчика - это технологическая среда, один из компонентов, который позволит нам достичь планируемых результатов. Кроме того, портал разработчика построен на программном обеспечении с открытым исходным кодом, что увеличивает импортонезависимость ВТБ и повышает защищенность продуктов», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Портал разработчика дает ИТ-специалистам доступ ко всем инструментам и сервисам для создания ПО в единой среде, в том числе при работе в удаленном режиме.

В рамках технологической трансформации ВТБ в 2020 году полностью изменил процесс производства программного обеспечения и сотрудничества с его поставщиками. Ранее ВТБ покупал готовые решения, а теперь сотрудники компаний-вендоров работают в составе более 1400 команд разработки. В целом над технологическими изменениями ВТБ на текущий момент работают более 15 тысяч человек.

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