В Брянской области суд отказал мошеннику в досрочном освобождении

В Клинцовском суде Бярнской области мошеннику отказали в условно-досрочном освобождении. 40-летний мужчина, будучи председателем совета потребительского общества, заключал с гражданами договоры об участии в хозяйственной деятельности, результатом которой должно было стать приобретение в собственность жилых помещений. При этом он не имел разрешения на строительство многоквартирных домов, а также права на привлечение денежных средств физических лиц. Деньгами потерпевших он распорядился по своему усмотрению. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 350 миллионов рублей.

В июне 2016 года Черемушкинский районный суд Москвы приговорил осужденного к восьми годам лишения свободы по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Клинцовский городской суд не удовлетворил ходатайства осужденного. Поскольку тот не принял достаточных мер по возмещению причиненного ущерба. Постановление суда не вступило в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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