В Брянске ищут родителей для маленького Ивана Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянске ищут родителей для ребенка. Мальчика зовут Иван, ему 2 года и 9 месяцев. Мать лишили родительских прав. Отца у него по документам нет. У малыша есть проблемы со здоровьем.

- Он нуждается в особом уходе, ему нужны терпеливые и заботливые родители, готовые подарить свою любовь и домашнее тепло, - сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Сейчас Иван находится в специализированном медицинском учреждении.

Желающие принять мальчика в семью могут обратиться в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: ул. Октябрьская, д. 103, кабинет №6, телефон 8 (4832) 72-21-34.

Более подробную информацию об Иване можно посмотреть на сайте usynovite.ru.

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