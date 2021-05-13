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Общество13 мая 2021 17:50

В Брянске на улице Объездной построят тротуары до «Аэропарка»

Об этом просили раньше местные жители
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске на улице Объездной построят тротуары до торгового центра «Аэропарк».

В Брянске на улице Объездной построят тротуары до торгового центра «Аэропарк».

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на улице Объездной построят тротуары до торгового центра «Аэропарк». Об этом раньше просили местные жители. Их состыкуют с уже имеющимися.

Дорогу на улице Объездной расширят до шести полос на участке от переулка Пилотов до кольцевого пересечения с улицей Советской.

- На данный момент напротив строящегося Дворца единоборств готов участок под расширение протяженностью около 350 метров, сейчас здесь идет обустройство выравнивающего слоя из песка, - сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.- По стороне дворца ведут подготовку траншеи для переноса электрокабеля.

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