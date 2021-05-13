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Общество13 мая 2021 17:33

В Брянске продавщица заплатит 50 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Подобное нарушение она совершала и раньше
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске продавщицу супермаркета оштрафовали за продажу алкоголя несовершеннолетнему. В суде установили, что 16 ноября 2020 года женщина, работая продавцом в магазине «Магнит» в Советском районе города, продала несовершеннолетнему алкогольную продукцию. Ее и раньше привлекали за это к административной ответственности.

На нее и в этом случае наложили штраф в 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Приговор суда в законную силу не вступил.

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